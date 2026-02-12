Trovato morto su una panchina a Brescia a 42 anni un testimone | Ho segnalato ma nessuno è intervenuto

Questa mattina a Brescia, un uomo di 42 anni è stato trovato morto su una panchina nel centro città. Un testimone ha chiamato la polizia, ma secondo quanto si è saputo, nessuno è arrivato sul posto in tempo. La scena è rimasta così per diverse ore, mentre gli investigatori cercano di capire cosa sia successo.

Un uomo era stato trovato riverso su una panchina a Brescia. Un testimone avrebbe fatto una segnalazione alla polizia locale ma nessuno sarebbe intervenuto. L'uomo poi è morto. La famiglia della vittima farà un esposto in Procura.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Brescia Panchina Clochard trovato morto su una panchina, i residenti: “Aveva solo un cappotto per ripararsi dal freddo” Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina su una panchina in un parco di Brescia. Clochard trovato morto per il freddo su una panchina in un parco di Brescia Questa mattina a Brescia un uomo senza tetto di 42 anni è stato trovato morto su una panchina in un parco di via Milano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Brescia Panchina Argomenti discussi: Brescia, trovato morto un uomo in un parchetto di via Bagnadore; Corpo riverso su una panchina, giovane uomo trovato morto al parco - BresciaToday; Corsico: quarantenne trovato morto su una panchina; Non rispondeva da giorni: trovato morto in casa. Corsico: quarantenne trovato morto su una panchinaAccertamenti sulla sua identità: potrebbe trattarsi di un senzatetto, vittima di un malore. Sul posto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco ... ilgiorno.it Senzatetto di 42 anni trovato morto su una panchina in un parco a BresciaUn senzatetto di 42 anni, di nazionalità uzbeka, è stato trovato morto questa mattina su una panchina in un parco della zona di via Milano, a Brescia. A dare l'allarme sono stati i residenti che lo ha ... ansa.it Tragedia a Nuoro, medico di famiglia di 38 anni trovato morto in casa: cosa sappiamo - facebook.com facebook Nuoro, medico di 38 anni trovato morto in casa: indagini in corso x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.