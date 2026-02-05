Cosenza-Roma 1927 Futsal | il rossoblù si impegna con determinazione nella sfida del cuore

Questa sera il PalaPirossigeno di Rende si prepara ad accogliere una partita importante tra Cosenza e Roma 1927 Futsal. I rossoblù scendono in campo con tanta voglia di fare bene e di portare a casa punti fondamentali. La sfida è prevista per le 20:30 e promette emozioni, con entrambe le squadre determinate a dare il massimo.

**Il cuore del calcio futsal in Calabria vibra con il match tra Cosenza e Roma 1927 Futsal** Martedì 10 febbraio, alle ore 20:30, il PalaPirossigeno di Rende sarà teatro di una delle partite più emozionanti della sedicesima giornata della Serie A Kinto di futsal. La gara vedrà affrontarsi il **Cosenza** e la **Roma 1927 Futsal**, due squadre con un’identità forte, ma soprattutto con un legame che supera il campo di gioco: l’amore per il calcio, la passione per lo sport e il desiderio di vivere ogni incontro come se fosse la prima e l’unica. Questo è il cuore della promozione “Rossoblù nel cuore e sulla pelle”, un’iniziativa unica nel suo tipo, voluta per celebrare l’entusiasmo dei tifosi e per dare un tocco di calore alla tradizione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cosenza Roma 1927 Futsal

Nel match della 15ª giornata di Serie A di calcio a 5, il Sandro Abate ha ottenuto una netta vittoria contro Roma 1927, con il risultato di 6-0.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cosenza Roma 1927 Futsal

Argomenti discussi: La Roma 1927 ha ingaggiato il portiere Emanuele Fionchetti; A1: la Pirossigeno Futsal torna in campo, martedì affronterà la Roma; Calcio a 5 Serie A. Tra una settimana esatta riparte il campionato; Pianeta Futsal 5 Canale 187.

Biglietti Pirossigeno Cosenza-Roma 1927 Futsal: rossoblù nel cuore e sulla pelleLa Pirossigeno Cosenza scalda i motori per la sedicesima giornata della Serie A Kinto contro la Roma 1927 Futsal. cosenzapost.it

La Roma 1927 Futsal concede il bis. Vittoria 6-3 contro il CosenzaDue su due. La Roma 1927 Futsal ha centrato il secondo successo della stagione di fila vincendo nella seconda giornata di campionato in trasferta a Cosenza per 3 a 6 (p.t. 2-4). A trascinare al ... ilmessaggero.it

San Giovanni in Fiore, Cosenza. L’appello del papà di una bimba affetta da una malattia degenerativa che deve essere frequentemente portata a Roma per le cure. La famiglia ha bisogno di un'auto adatta al trasporto. Video e altre notizie sul sito e sulla facebook