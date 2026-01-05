Falsi tecnici Enel in azione l’avviso del sindaco | Non aprite la porta
Il sindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito, ha diffuso un avviso importante in merito a recenti truffe. Due persone in divisa verde si sono spacciate per tecnici Enel, entrando in una proprietà privata. Si invita la cittadinanza a essere prudente e a non aprire la porta a sconosciuti, verificando sempre l’identità di chi si presenta come tecnico o operatore di servizi pubblici.
Allarme truffe a Sant’Angelo Muxaro: il sindaco Angelo Tirrito ha diffuso un avviso urgente via social dopo che due individui, vestiti con una divisa verde e spacciandosi per tecnici Enel, sono riusciti a entrare in casa di una cittadina.Solo l’intervento dei vicini, che hanno dato l’allarme, ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
