Falsi tecnici Enel in azione l’avviso del sindaco | Non aprite la porta

Il sindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito, ha diffuso un avviso importante in merito a recenti truffe. Due persone in divisa verde si sono spacciate per tecnici Enel, entrando in una proprietà privata. Si invita la cittadinanza a essere prudente e a non aprire la porta a sconosciuti, verificando sempre l’identità di chi si presenta come tecnico o operatore di servizi pubblici.

