Da domenica pomeriggio, i programmi di Canale 5 dedicati alle soap tornano in prima linea, offrendo agli spettatori un altro momento di intrattenimento. Con l’avvio del serale di Amici previsto per il prossimo sabato, la rete ha deciso di spostare le puntate delle soap in questa fascia oraria, dando così un’opportunità in più per seguire le storie quotidiane.

Con l’inizio del serale di Amici fissato per il prossimo sabato, i telespettatori di Canale 5 guadagnano un appuntamento extra in compagnia delle soap. Da domenica prossima, 22 marzo 2026, Beautiful, Forbidden Fruit e La Forza di una Donna prenderanno il posto del talent show condotto da Maria De Filippi, che come di consueto saluterà lo speciale domenicale e proseguirà in prime time fino all’elezione del vincitore. Il ‘nuovo’ pomeriggio comincerà alle 14.00 con Beautiful. Alle 14.40 sarà poi la volta di Forbidden Fruit, mentre alle 15.15 ci sarà La Forza di una Donna. Orari in linea rispetto a quelli del sabato pomeriggio, visto che il trittico delle soap terminerà alle 16. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Le soap di Canale 5 ‘riconquistano’ la domenica pomeriggio

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