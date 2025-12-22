Variazione palinsesto Mediaset ultimo weekend 2025 | le soap protagoniste nel daytime di Canale 5

Sarà un fine settimana decisamente ricco di novità per gli appassionati delle soap, quello che ci attende. Complice lo stop per il periodo natalizio dei programmi di Maria De Filippi, nell’ultimo weekend 2025 le serie tv saranno “regine” del palinsesto Mediaset. Come cambia il daytime di Canale 5 sabato 27 dicembre. Ad aprire il palinsesto pomeridiano di Canale 5 dedicato alle serie tv sarà Beautiful. La soap americana più longeva delle televisione andrà in onda sabato 27 dicembre dalle 13:54 alle 14:20 circa. A seguire i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset potranno tuffarsi nelle vicende di Forbidden fruit, che ci terrà compagnia dalle 14:10 alle 14:55 circa, per poi passare il timone a un’altra dizi turca, Io sono Farah, che andrà in onda fino alle 16:45 con due puntate speciali. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

