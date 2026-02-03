La Forza… della confusione! L’urticante programmazione delle soap di Canale 5

La programmazione delle soap di Canale 5 si rivela un vero caos. I palinsesti di Mediaset sono pieni di confusione, e in particolare le serie in rosa non trovano una collocazione stabile. La situazione crea scontento tra i telespettatori che si ritrovano a seguire orari cambiati e appuntamenti saltati.

La confusione nei palinsesti Mediaset regna sovrana. Se, poi, si tratta della collocazione dei "prodotti in rosa" della rete ammiraglia la situazione è di caos totale. Non solo puntate che spuntano fuori come funghi, agli orari più disparati, o talmente brevi da sembrare più corte degli stessi break pubblicitari; adesso ci si mettono anche veri e propri appuntamenti fantasma, che saltano all'ultimo minuto senza nemmeno un perché. L'ultimo caso eclatante è quello de La Forza di una Donna, prevista fino a ieri pomeriggio per stasera, in seconda serata, dopo il consueto prime time del martedì con Io Sono Farah.

