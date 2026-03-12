Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Nel progetto ideato da Giovanna M. Carli, risuonano le note di Vivaldi con un un ensemble di fiati d'eccezione e larga partecipazione di giovani. Appuntamento a sabato 14 marzo 2026, alle 21, nella Sala Consiliare del Comune di Montespertoli. La musica di Antonio Vivaldi e la voce dei giovani per promuovere i valori della pace, della convivenza e della memoria. Sabato 14 marzo 2026, alle 21, la Sala Consiliare del Comune di Montespertoli ospiterà , evento realizzato nell’ambito della Festa della Toscana con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Le quattro stagioni di Antonio VivaldiEnsemble L’ASTRÉE & FRANCESCO D’ORAZIO “RACCONTARE LE STAGIONI ” – Le Quattro Stagioni di Antonio VIVALDIEnsemble L’ASTRÉEFrancesco D’ORAZIO –...

A Villa Erba tornano le Quattro Stagioni, tutto il programmaLa riconferma della direzione artistica de Le 4 stagioni di Villa Erba rappresenta per il Teatro Sociale di Como AsLiCo un segno di grande fiducia e,...

Le 4 stagioni di Vivaldi

Una raccolta di contenuti su Quattro Stagioni della

Temi più discussi: Le Quattro Stagioni di Vivaldi 'danzano' l'11 marzo al Teatro Valli di Reggio Emilia; Vivaldi e la voce dei giovani per Le Quattro Stagioni della Pace a Montespertoli; Vivaldi e la voce dei giovani per Le Quattro Stagioni della Pace a Montespertoli; Alla Prefettura di Avellino il concerto Le Quattro Stagioni per la Giornata dei Giusti dell’Umanità.

The Bear: una parola per ognuna delle quattro stagioni della serie sensoriale di Disney+, in attesa della quintaIl caos della cucina del locale The Original Beef of Chicagoland in costante panico organizzativo, il caos interiore di personaggi alla ricerca di equilibrio, il caos della famiglia Berzatto che ... comingsoon.it

Teatro Valli, Quattro stagioni mai viste cosìIl lavoro dei coreografi De Keersmaeker e Mriziga approda a Reggio Emilia: una riflessione sul rapporto con la natura tutt’altro che pacifica, ... bologna.repubblica.it

Giovanna M. Carli. Jörg Faerber · Vivaldi: The Four Seasons, Spring, Violin Concerto in E Major, Op. 8/1, RV 269: I. Allegro. LE QUATTRO STAGIONI DELLA PACE Musica, teatro e giovani per celebrare i valori della Toscana Sabato 14 marzo 2026 – ore 21: - facebook.com facebook