Comicità musica e narrazione | gli spettacoli della stagione 2026 di Stradanuova Teatro

La stagione 2026 di Stradanuova Teatro Centrale, in programma da gennaio a maggio, presenta un cartellone vario e articolato. Gli spettacoli spaziano tra comicità, musica, performance dal vivo e proposte per famiglie, offrendo un calendario ricco di appuntamenti dedicati a diversi gusti e fasce di pubblico. Un’occasione per vivere momenti culturali di qualità in un contesto che valorizza la diversità e la partecipazione.

La nuova stagione di Stradanuova Teatro Centrale, in programma da gennaio a maggio 2026, si apre con un cartellone vivace e trasversale che abbraccia comicità, musica, live e spettacoli per famiglie. Un percorso che invita il pubblico a scoprire linguaggi diversi, tra ironia, riflessione e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Comicità, musica e narrazione: gli spettacoli della stagione 2026 di Stradanuova Teatro Leggi anche: Teatro Masini, al via le prevendite per gli spettacoli della stagione 2025/2026 Leggi anche: Teatro Alla Scala di Milano, il programma della stagione 2025/2026: calendario, spettacoli e biglietti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ops! il nuovo circo torna a Roma. Al Parco della Musica e al Vascello acrobazie, danza e teatro di narrazione - » la rassegna di circo contemporaneo diretta dal Sic, il centro di produzione fondato dal Circo El ... roma.corriere.it Tazenda con S'Istoria Infinida, spettacolo tra musica e racconto - Debutta l'8 dicembre a Roma (all'Auditorium Parco della Musica), S'Istoria Infinida, il nuovo spettacolo dei Tazenda: un viaggio in cui musica e narrazione si intrecciano, trasformando il concerto in ... ansa.it Como, al Teatro Sociale in scena ‘Kanu’: uno spettacolo di narrazione e musica per famiglie - Como, 13 gennaio 2025 – Per la Stagione Famiglie del Teatro Sociale di Como, appuntamento in Sala Bianca domenica 19 gennaio alle 16, con ‘Kanu’, uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo ... ilgiorno.it Arriva il nuovo spettacolo del 2026! TUTTUNO Io Leo e Guendalina – Musica, risate, energia. Un unico spettacolo. Tre artisti, un solo spettacolo, un’unica emozione: "TUTT’UNO" è il nuovo format live che unisce musica dal vivo, comicità e dj set in un mix - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.