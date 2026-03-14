F1 Gp Cina le qualifiche | Q2 Antonelli in testa Russell vince la Sprint su Leclerc ed Hamilton Diretta

Nelle qualifiche del Gran Premio di Cina, Antonelli si è posizionato in testa alla sessione Q2, mentre in Sprint la vittoria è andata a Russell, che ha battuto Leclerc e Hamilton. A Shanghai, Russell ha resistito alla pressione della Ferrari, mentre Verstappen si è classificato nono. La sessione di qualifiche e la Sprint si sono svolte sotto gli occhi degli appassionati presenti e di chi ha seguito la diretta.