F1 Gp Cina le qualifiche | al via il Q1 Russell vince la Sprint su Leclerc ed Hamilton Diretta

A Shanghai, le qualifiche del GP di Cina sono iniziate con il Q1, mentre nella Sprint il britannico ha conquistato la vittoria davanti a Leclerc e Hamilton. Russell ha mantenuto la prima posizione, mentre Verstappen ha chiuso in nona posizione. Tra i piloti italiani, Antonelli si è distinto, e la sessione è ancora in corso. La giornata si svolge sotto il cielo di Shanghai, con le vetture che affrontano la pista umida e fresca.