F1 Gp Cina le qualifiche | al via il Q1 Russell vince la Sprint su Leclerc ed Hamilton Diretta
A Shanghai, le qualifiche del GP di Cina sono iniziate con il Q1, mentre nella Sprint il britannico ha conquistato la vittoria davanti a Leclerc e Hamilton. Russell ha mantenuto la prima posizione, mentre Verstappen ha chiuso in nona posizione. Tra i piloti italiani, Antonelli si è distinto, e la sessione è ancora in corso. La giornata si svolge sotto il cielo di Shanghai, con le vetture che affrontano la pista umida e fresca.
A Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono. Antonelli sbaglia la partenza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Articoli correlati
F1 Gp Cina, le qualifiche. Russell vince la Sprint. Leclerc davanti a Hamilton DirettaA Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono.
F1 Gp Cina: alle 8 le qualifiche. Russell vince la Sprint. Leclerc 2° davanti a Hamilton DirettaA Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono.
Contenuti utili per approfondire F1 Gp Cina le qualifiche al via il Q1...
Temi più discussi: F1 GP Cina | Ferrari, Hamilton: Subiamo troppo nei rettilinei, ma la SF-26 dà buone sensazioni; LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell domina davanti ad Antonelli. Leclerc ad un secondo!; GP Cina: Leclerc crede nella Ferrari, Hamilton frena sul Mondiale!; DIRETTA F1, GP Cina 2026: Live Qualifiche - POLE - Live - Formula 1.
Diretta qualifiche Gp Cina, F1 LIVE da Shanghai: Russell per il filotto, Ferrari da battaglia!La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Cina, seconda prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Shanghai ... sport.virgilio.it
F1 diretta Qualifiche Cina: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVELewis Hamilton si è detto contento della Ferrari al termine della gara Sprint che ha chiuso al terzo posto dietro Russel e il compagno di squadra Charles Leclerc: Devo ringraziare il team per averc ... corrieredellosport.it
F1 Gp Cina: la Sprint in diretta. Russell parte in pole davanti ad Antonelli, Hamilton scatta 4° Diretta x.com
Formula 1, Hamilton ‘spia’ la Mercedes a Shanghai – Diretta - facebook.com facebook