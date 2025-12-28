Le note di Rtc Tanta musica per l’anno nuovo
Tanta bella musica nella settimana delle festività con Rete Toscana Classica (Fm 93.300 -canale 720 digitale terrestre). Cominciamo con il mondo gitano e la tradizione della zarzuela ispanica di De Falla (oggi 12.40): L’amore stregone, balletto diretto da Carlo Maria Giulini. Danze, canzoni. Dalle 14,53 alle 16.45: Ravel - Valse nobles et sentimentales, Bartok - Suite di danze - Dvorak - Scherzo capriccioso, Elgar - Serenata. Domani la tradizione insieme alla pittura d’impressione: Greensleeves - Fantasia (alle 11.13) e Prélude à l’après-midi d’un faune di Debussy (13.07). Martedì, la voce di Jonas Kaufmann tenore per grandi ruoli pucciniani (15. 🔗 Leggi su Lanazione.it
