Le note di Rtc Auguri di Natale con tanta musica
In questa settimana di Natale, Rete Toscana Classica (Fm 93.300 - canale 720 digitale terrestre) offre un ricco panorama musicale per accompagnare le festività. La musica diventa un modo per condividere emozioni e tradizioni in un periodo speciale dell’anno. Le note di Rtc. Auguri di Natale con tanta musica.
Le festività e la musica di Rete Toscana Classica (Fm 93.300 - canale 720 digitale terrestre). Difficile fare scelte in questa settimana del Natale: un universo di musica tutta da ascoltare. Cominciamo con la Sinfonia n.1 di Beethoven diretta da Abbado oggi alle 18.40. Seguono le fantasie di Liszt su opere di Wagner alle 19.08. Gli archi di Santa Cecilia Serenata per Eine kleine Nachtmusik alle 23.42. Domani: il 22 dicembre 1858 nasceva Giacomo Puccini, Rtc lo ricorda con brani da Turandot diretti da Mehta alle 9.30. Il Lago dei Cigni di Cajkovskij, un classico delle festività, alle 11.19. Ricordando Mahler alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it
