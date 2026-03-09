Ogni primavera, le magnolie di piazza Tommaseo a Milano si riempiono di fiori, creando uno spettacolo naturale che attira residenti e visitatori. La fioritura di questi alberi, visibile in questo periodo dell’anno, rappresenta un momento di bellezza semplice e gratuita nel cuore della città. La città stessa si anima con questa esplosione di colore, offrendo un’occasione di relax e ammirazione a chi passeggia in zona.

Milano, 9 marzo 2026 – A Milano la vita costa (e pure caro), si sa. Eppure nella città degli eventi e degli happening c’è uno spettacolo a costo zero che si rinnova ogni anno, proprio in questo periodo. Per scoprirlo basta fare un salto in una piazza in centro a Milano, a due passi da Santa Maria delle Grazie. Stiamo parlando di piazza Tommaseo, nel quartiere Magenta. La zona merita un passaggio tutto l’anno, anche in virtù delle palazzine Liberty che cingono l’area verde, cuore della piazza. Lo spettacolo nello spettacolo arriva però in primavera (di solito intorno alla metà-fine di marzo), quando le maestose magnolie soulangeana, che qui hanno dimora iniziano a fiorire, con i loro petali rosa e bianchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le magnolie di piazza Tommaseo: la fioritura “magica” di Milano (che ci invita a rallentare)

