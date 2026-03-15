Kimi Antonelli ha conquistato il suo primo grande risultato in Formula 1 vincendo il Gran Premio. Dopo aver affrontato la gara, ha dichiarato di aver voluto riportare l’Italia al vertice e di essere riuscito nell’obiettivo. La vittoria segna un momento importante per il giovane pilota, che si è dimostrato capace di emergere tra i più veloci della pista.

Il sogno è diventato realtà. Andrea Kimi Antonelli ha vinto il primo Gran Premio della carriera in Formula 1. È successo sul tracciato di Shanghai che ha appena ospitato il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Un obiettivo a lungo inseguito, cercato ed infine trovato dopo un weekend rasente la perfezione, in cui il classe 2006 ha prima conquistato la pole position e poi condotto una gara di alto profilo, in cui ha magistralmente lottato in partenza per poi prendere il comando delle operazioni fino al traguardo, dove ha preceduto il compagno o di squadra George Russell e la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo dopo una battaglia epica a duon di sorpassi con Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli senza parole: “Volevo riportare l’Italia al vertice, ci sono riuscito’

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