Le frontiere della scienza | Indago i fattori biologici e non solo psicologici dell’anoressia nervosa

Un ricercatore sta studiando i meccanismi molecolari e le basi neurobiologiche dell’anoressia nervosa per comprendere meglio le cause di questa condizione. L’obiettivo è analizzare i fattori biologici che contribuiscono all’insorgenza della malattia, andando oltre gli aspetti psicologici. Attualmente, il focus è sulla ricerca di possibili terapie, con un’attenzione particolare alle componenti biologiche coinvolte.

"Sto cercando di andare “a monte“, studiando i meccanismi molecolari e le basi neurobiologiche che stanno dietro l’insorgenza dell’ anoressia nervosa per poter trovare, finalmente, una terapia". Francesca Mottarlini, 32 anni, ricercatrice del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari Rodolfo Paoletti dell’Università Statale, ha alle spalle una laurea triennale in Tossicologia, una magistrale in Molecular Biotechnology and Bioinformatics e il dottorato in Farmacologia, con un’esperienza anche in America, alla University of Colorado di Denver. Ha vinto il bando “Giovani ricercatori“ di Fondazione Cariplo. Com’è cominciato il suo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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