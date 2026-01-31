La longevità non si riduce solo ai geni. Secondo gli esperti, ci sono tre fattori chiave: l’eredità genetica, l’ambiente e l’esposoma, cioè tutto ciò che ci circonda e può influenzare il nostro DNA. Non basta nascere con buoni geni, bisogna anche cercare di gestire gli altri aspetti per vivere più a lungo.

I fattori della longevità sono tre. L’eredità genetica, l’influenza dell’ambiente, l’esposoma. Ovvero l’insieme di elementi esterni che hanno impatto sul Dna. Uno studio pubblicato su Science dimostra che l’ereditabilità relativa alla durata della vita umana, escludendo i decessi causati da fattori estrinsechi come incidenti o infezioni, è di poco superiore al 50%. Il Corriere della Sera spiega che i fattori hanno più o meno la stessa influenza. La ricerca degli scienziati del Weizmann Institute of Science (Israele), Karolinska Institutet (Svezia), Westlake University (Cina) e Leiden University (Paesi Bassi) souega che tra i processi epigenetici più importanti in relazione all’invecchiamento c’è la metilazione del Dna.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Geni Eredità

La scoperta arriva da uno studio che mostra come il DNA giochi un ruolo fondamentale sulla durata della vita.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Geni Eredità

Argomenti discussi: La longevità dipende più dai geni o dallo stile di vita? La ricerca che mette un punto fermo; La longevità non dipende solo dai geni: i fattori dell’invecchiamento e come invertirli; La dieta della longevità di Silvio Garattini, cosa mangiare per mantenersi in salute a lungo; Longevità, questione di genetica o stile di vita? Cosa dice la scienza.

La longevità non dipende solo dai geni: i fattori dell’invecchiamento e come invertirliI fattori della longevità sono tre. L’eredità genetica, l’influenza dell’ambiente, l’esposoma. Ovvero l’insieme di elementi esterni che hanno impatto sul Dna. Uno studio pubblicato su Science dimostra ... open.online

La longevità dipende più dai geni o dallo stile di vita? Cosa dice la scienzaLa longevità dipende dalla genetica o dallo stile di vita? E quanto pesa l’una rispetto all’altra? A rilevarlo è una ricerca pubblicata prestigiosa rivista Science, secondo la quale la genetica gioc ... msn.com

La longevità dipende più dai geni o dallo stile di vita Cosa dice la scienza - facebook.com facebook

La longevità dipende più dai geni o dallo stile di vita Cosa dice la scienza x.com