Morte carabiniere in Calabria | indagini su possibili fattori psicologici e contesto lavorativo

Una notte tragica nel Vibonese, dove un carabiniere ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Le forze dell’ordine stanno indagando, concentrandosi sui possibili fattori psicologici e sul suo ambiente di lavoro. La comunità si stringe intorno ai colleghi e ai familiari, mentre si cerca di capire cosa abbia portato a questa perdita così improvvisa.

Un'ombra si è posata sulle colline del Vibonese, dove la quiete di una notte d'inverno è stata spezzata da una tragedia che scuote l'intera comunità. Il corpo del brigadiere dei Carabinieri Battista Mastroianni, 38 anni, è stato ritrovato nella mattinata del 31 gennaio, in una zona residenziale di Lamezia Terme, precisamente in via delle Terme, vicino al lungomare. Accanto al suo corpo, la pistola di ordinanza, ancora carica, posata con cura sul pavimento. Il colpo, uno solo, esploso alla testa, ha messo fine a una vita troppo giovane, ma anche a un percorso che sembrava segnato da dedizione, rigore e un impegno silenzioso per la sicurezza pubblica.

