Il governo statunitense ha presentato due alternative per riaprire lo stretto di Hormuz. La prima consiste nell’affiancare le navi commerciali da parte della marina militare, mentre la seconda prevede l’invio di truppe sul territorio. Entrambe le opzioni sono state discusse come possibili strategie per garantire il passaggio sicuro delle navi. La decisione finale non è ancora stata annunciata.

La proposta principale è far scortare le navi alla marina, l'altra è inviare soldati, ma entrambe non riporterebbero i traffici ai livelli di prima In questa fase della guerra in Medio Oriente il principale obiettivo del presidente statunitense Donald Trump è far ripartire il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, da cui passavano le esportazioni di petrolio e gas naturale dei paesi del Golfo. L’Iran sta bloccando lo stretto praticamente dall’inizio della guerra, minacciando e attaccando le petroliere e le navi cargo che provano ad attraversarlo. Sabato Trump ha chiesto ad altri paesi di collaborare mandando navi, ma finora nessuno ha accettato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le due opzioni di Trump per provare a riaprire lo stretto di Hormuz

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