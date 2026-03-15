Le canzoni di Modugno e Zero per l’addio a Enrica Bonaccorti

Ieri pomeriggio, alla Chiesa degli Artisti di Roma, si è tenuto il funerale di Enrica Bonaccorti. Per l’ultimo saluto, sono state suonate due canzoni: ‘La lontananza’ di Domenico Modugno all’ingresso della bara e ‘Il cielo’ di Renato Zero all’uscita. La scelta musicale ha accompagnato i momenti principali della cerimonia, che si è conclusa nel rispetto delle volontà della donna.

Due canzoni per l’ultimo saluto. ‘La lontananza’ di Domenico Modugno all’ingresso della bara e ‘Il cielo’ di Renato Zero all’uscita: sono le melodie che Enrica Bonaccorti aveva scelto per il suo funerale, celebrato ieri pomeriggio alla Chiesa degli Artisti di Roma. La conduttrice, morta il 12 marzo a 76 anni, è stata accolta da amici, colleghi e ammiratori, tra diverse piante di limoni vicino all’altare, come aveva chiesto lei, che non voleva fiori recisi. L’omaggio più intenso è arrivato proprio da Renato Zero, con cui ebbe una relazione. Assente in chiesa, ha inviato un messaggio letto da monsignor Antonio Staglianò durante l’omelia: "A un tratto mi sono svegliato e non ci sei più". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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