Non tutti sanno che Enrica Bonaccorti ha scritto La lontananza e Amara terra mia con Modugno

Enrica Bonaccorti è deceduta a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. Era nota anche come autrice di alcune canzoni di Domenico Modugno, tra cui “La lontananza” e “Amara terra mia”. La sua carriera si è sviluppata nel mondo della scrittura e della musica, lasciando un segno in entrambe le discipline. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

Enrica Bonaccorti è morta per un tumore al pancreas

