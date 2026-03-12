Rai | Enrica Bonaccorti è morta Conduttrice in tv e radio Ma scrisse anche canzoni | La lontananza per Modugno

È deceduta a 76 anni Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva e radiofonica, che aveva anche scritto canzoni come “La lontananza” per Modugno. Meno di un anno fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La sua carriera si è svolta tra programmi televisivi e radiofonici, lasciando un segno nel mondo dello spettacolo.

ROMA – Lutto nel mondo dello spettacolo e della televisione: è morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni e meno di un anno fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. A dare la notizia della scomparsa è stato il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che attrice, Enrica Bonaccorti è stata anche un nome importante nel mondo della canzone italiana. Per Domenico Modugno ha scritto ad esempio il testo del celebre brano La lontananza. Ha esordito come attrice di teatro, di cinema e di prosa. Il grande successo è arrivato negli anni Ottanta in Rai con programmi come Italia sera e Pronto, chi gioca?. Passata a Fininvest, ha condotto anche la prima edizione di Non è la Rai. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

