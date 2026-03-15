Le 7 sagre di primavera da non perdere in Lombardia | casoncelli polenta birra bavarese e street food

Con l’arrivo della primavera, in Lombardia si moltiplicano sagre e festival dedicati al cibo, offrendo occasioni per gustare piatti tradizionali come casoncelli e polenta, accompagnati da birra bavarese e street food. In diverse località della regione, si svolgono eventi che celebrano la cucina locale e le specialità stagionali, attirando appassionati e buongustai. Questi appuntamenti rappresentano un momento di condivisione tra comunità e visitatori.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Scelte per voi sette sagre a poca distanza da Como che segnano l’inizio della bella stagione. Con l’arrivo della primavera tornano anche sagre, feste gastronomiche e festival dedicati al buon cibo in tutta la Lombardia. Tra piatti della tradizione, street food e birre artigianali, tra marzo e aprile non mancano occasioni per una gita fuori porta tra amici o in famiglia. Dalle sagre contadine con casoncelli e polenta alle feste dedicate alla birra bavarese, fino agli eventi di street food, ecco sette appuntamenti gastronomici non lontani da Como che segnano l’inizio della bella stagione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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