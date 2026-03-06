LDA e Aka 7even | l’album Poesie clandestine dopo il trionfo a Sanremo

Il 6 marzo, il mondo della musica italiana ha visto il debutto dell’album “Poesie clandestine” di LDA e Aka 7even, a poche settimane dal loro successo alla kermesse di Sanremo. Entrambi gli artisti, noti per il loro stile e le collaborazioni, hanno presentato un lavoro che ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, segnando un momento importante nella loro carriera.

Il 6 marzo, il mondo della musica italiana ha accolto con entusiasmo l'uscita di "Poesie clandestine", il primo album frutto della collaborazione tra LDA e Aka 7even, due tra i più promettenti giovani artisti campani nella scena pop. Questo progetto segna un passo significativo, dato che è nato dall'incontro sul palco del Festival di Sanremo, dove entrambi hanno unito le forze in un evento memorabile. "Poesie clandestine" è un'opera composta da dieci tracce, il cui sviluppo è stato guidato da un'amicizia autentica e da un'intesa musicale profonda.

LDA e AKA 7EVEN, esce il loro primo album insieme “POESIE CLANDESTINE”Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, LDA e AKA 7EVEN saranno in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie...

LDA e AKA 7EVEN: domani esce il loro primo album insieme “Poesie clandestine”LDA e AKA 7EVEN DOMANI ESCE IL LORO PRIMO ALBUM INSIEME “POESIE CLANDESTINE” contiene l’omonimo brano sanremese attualmente alla #5 della classifica...

