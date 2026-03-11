Uccidi una donna incinta la scritta shock sul banco di una scuola Le reazioni

Una scritta shock apparsa su un banco di una scuola ha attirato l’attenzione. La frase, scritta a matita, contiene un messaggio violento rivolto a una donna incinta ed è accompagnata da uno schema che illustra un atto di estrema brutalità. La scoperta ha suscitato reazioni da parte di studenti, insegnanti e genitori, mentre le autorità sono intervenute per accertare l’accaduto.

Una frase violenta scritta a matita su un banco, accompagnata da uno schema che descrive passo dopo passo un atto di estrema brutalità. È quanto segnalato da alcune studentesse e studenti dei collettivi del liceo scientifico Newton di Roma, nella sede succursale dell’istituto, all’interno dell’aula 110. Notizia riportata da diversi media, tra cui Repubblica.it L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati “Come uccidere una donna incinta”: scritta shock sul banco, la denuncia del collettivo del liceo Newton"Non può essere uno scherzo né trattato alla leggera", è il commento del corpo studentesco e del collettivo Assange che ha condiviso sui social la... Terrore sul tram in corso dei Mille: "Un uomo ha tentato di accoltellare una famiglia con una donna incinta"E' successo ieri sera all'altezza di Ponte Ammiraglio sul convoglio che procedeva in direzione stazione centrale. Una selezione di notizie su Uccidi una donna incinta la scritta... Discussioni sull' argomento Come uccidere una donna incinta: scritta shock sul banco, la denuncia del collettivo del liceo Newton; Mare fuori 6 dice addio a Rosa Ricci?; Chiama la ex e la avvisa: Ti scanno. Poi esce di casa con un coltello di 33 centimetri e picchia due agenti; Le serie tv più belle da vedere su Netflix questo mese. Pitbull uccide la compagna incinta: il proprietario a giudizio per omicidio colposoA Soissons si apre il processo a carico di un 52enne accusato di omicidio colposo dopo che il suo pitbull uccise la compagna incinta nel 2019: al centro del dibattimento la gestione dell’animale, l’ad ... msn.com interrogazioni durante la parte pratica del secondo incontro di “uccidi il dilettante” Sono preparati i nostri corsisti #endodonzia #corsoendodonzia #endodontics #giuseppecarrieridds #giuseppecarrieri - facebook.com facebook