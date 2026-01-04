Lazio Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A
Ecco le informazioni su come seguire in diretta Lazio-Napoli, valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita si disputa oggi, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito troverai le modalità di streaming e di visione in TV, insieme alle probabili formazioni.
Lazio Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. LAZIO NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 12,30 Lazio e Napoli scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Lazio Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Lazio e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it
