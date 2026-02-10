Milan Allegri striglia Leao in allenamento | ecco cosa gli ha detto

Allegri ha rimproverato duramente Leao durante l’allenamento di ieri. Dopo un errore nella partitella di fine seduta, il tecnico ha perso la pazienza e gli ha detto qualcosa di deciso. I giocatori hanno assistito in silenzio, mentre Leao si è scusato con il tecnico. La scena ha suscitato qualche mormorio nello spogliatoio.

Il Milan ha pubblicato sul proprio canale YouTube il video con uno spezzone dell'allenamento di ieri (9 febbraio). La seduta si è conclusa con una partitella, prima 5 contro 5, utile per l'intensità, e poi 10 contro 10 su campo allargato. Tutti presenti a Milanello, fatta eccezione per Pulisic e Saelemaekers, ancora alle prese con lavoro differenziato. Si è allenato con la squadra anche Rafael Leao, che viaggia verso una maglia da titolare nella sfida contro il Pisa, in programma venerdì sera alle 20:45. Il numero 10 rossonero si è reso protagonista di un siparietto con Allegri, che lo ha ripreso dopo un errore.

