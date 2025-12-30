Milano si concentra sulla ricerca di un difensore, mentre il ritorno al clean sheet evidenzia ancora alcune lacune nella fase difensiva. Allegri mostra interesse per Gila, ma le soluzioni richiedono tempo e pianificazione. La partita di stasera rappresenta un passo, ma non una soluzione definitiva: in calcio, come nella vita, le strategie si costruiscono con pazienza e costanza.

Le strategie si possono scrivere in una notte, ma non possono bastare novanta minuti per ribaltare tutto. Tra campo e mercato, il sogno Milan per lo Scudetto si definisce in questi giorni, e se il successo con l’Hellas Verona può consigliare pensieri profondi, è presto per parlare di certezze minate. L’arte di arraggiarsi di Max Allegri ha garantito tre punti, e un primato spentosi solo sulla rete di Lautaro Martinez in quel di Bergamo. Per continuare a combattere servono certezze, Niclas Fullkrug da solo non lo è, lo storico infortuni non è rassicurante. Christopher Nkunku resta un dubbio, con contorni certo più brillanti pensando solo ad un anno fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, caccia al difensore. Torna il clean sheet ma la coperta è corta. E ad Allegri piace Gila

Leggi anche: Milan, coperta corta per Allegri: nel mercato di gennaio arriveranno rinforzi. Ecco quali

Leggi anche: Calciomercato Milan, caccia al difensore: il piano di Allegri per Odogu

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milan, oltre la punta c'è di più: caccia a un difensore, piacciono Disasi e Joe Gomez; Paratici deciderà a ore se diventare dt della Fiorentina, il Milan torna su Joe Gomez; Caccia al difensore, il Milan mette il bastone tra le ruote all'Inter? Il rumour a sorpresa sull'ultima idea di Tare; Milan, oltre la punta c'è di più: caccia a un difensore, piacciono Disasi e Joe Gomez.

Milan, caccia al difensore. Torna il clean sheet ma la coperta è corta. E ad Allegri piace Gila - Trattativa complicata con la Lazio per il centrale in scadenza nel 2027. msn.com