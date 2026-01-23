Inter Pisa Chivu vuole il terzo clean sheet consecutivo | ecco da quando non accade

L’Inter si prepara ad affrontare il Pisa, con l’obiettivo di ottenere il terzo clean sheet consecutivo. Una prestazione che testimonia la solidità difensiva della squadra e la continuità di risultati positivi. Analizziamo le ragioni di questa crescita e le sfide che attendono i nerazzurri in questa fase della stagione.

Inter Pisa. L’ Inter si presenta alla sfida contro il Pisa con numeri che certificano solidità e continuità. I nerazzurri arrivano infatti da due clean sheet consecutivi in campionato contro Lecce e Udinese, segnale chiaro di una fase difensiva tornata ai livelli più alti almeno nel confine italiano. Un ulteriore passo avanti permetterebbe alla squadra di Chivu di centrare almeno tre partite di fila senza subire gol in Serie A, traguardo che manca dal periodo compreso tra dicembre 2024 e gennaio 2025, quando l’ Inter infilò una striscia ancora più lunga, chiusa con quattro successi consecutivi a porta inviolata.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Udinese Inter, vittoria e clean sheet! Il dato sulla difesa di Chivu dice tuttoL'incontro tra Udinese e Inter si è concluso con una vittoria per i nerazzurri e un risultato senza reti subite.

Lecce-Pisa (venerdì 12 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un clean sheet all’Arena GaribaldiVenerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20:45 si gioca Lecce-Pisa all’Arena Garibaldi, aprendo la 15ª giornata di Serie A.

Inter-Pisa, Chivu non ha dubbi sulla coppia d’attacco: le probabili formazioniCristian Chivu sembra aver scelto il duo d'attacco che guiderà l'Inter nella sfida di stasera a San Siro contro il Pisa. spaziointer.it

Pronostico Inter-Pisa: Chivu vuole allungare, in attesa di Roma-Milan e Juve-NapoliL’anticipo di stasera, però, è contro il Pisa di Gilardino che, a differenza di tutte le squadre fin qui nominate, è ultimo nella classifica di Serie A insieme al Verona e, di conseguenza, non ... corrieredellosport.it

