Milan senti De Zerbi | Rabiot? Sposta gli equilibri E’ un giocatore completo sa fare tutto

Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia, ha commentato le prestazioni di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan. Secondo l’ex allenatore del Sassuolo, Rabiot rappresenta un elemento fondamentale per la squadra, capace di influenzare gli equilibri di gioco grazie alla sua versatilità e completezza. Le sue parole sottolineano l’importanza del giocatore nel contesto attuale del campionato.

Roberto De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo e attuale tecnico del Marsiglia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Viva El Futbol" dove ha parlato di Adrien Rabiot, suo ex centrocampista ora al Milan. De Zerbi non ha fatto altro che elogiare il francese, riferendo anche che lo scorso anno era il numero 10 del Marsiglia. Ecco, di seguito, le sue parole: "Rabiot è quello che sta vedendo, sposta gli equilibri. E' un giocatore completo perchè sa fare tutto, sa difendere, sa attaccare, sa attaccare lo spazio. E' anche un bravo ragazzo, purtroppo a Marsiglia è finita nel modo che non volevamo, nè noi e penso nemmeno lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, ha commentato le caratteristiche di Pervis Estupinan, attualmente al Milan.

Leggi anche: Milan senti De Zerbi: "La mia mamma calcistica, ma non devo chiudere nessun cerchio"

