Manca sempre meno al calcio d'inizio di Lazio-Milan, sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A 20252026. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono chiamati a mandare un segnale all'Inter, che nella giornata di ieri (sabato 14 marzo), ha pareggiato in casa contro l'Atalanta di Palladino. Il Diavolo ha la possibilità di portarsi a -5 dai nerazzurri, ma per farlo serve una vittoria questa sera nel match dell'Olimpico. I biancocelesti, invece, ritroveranno il supporto dei propri tifosi, pronti a riempire lo stadio per un'ultima volta prima di riprendere la contestazione contro la società Nel pre-partita di 'DAZN', Hernanes si è espresso a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Hernanes e la passione per gli scacchi: “Modric è la regina di questa squadra”

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