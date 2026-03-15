Lazio-Milan di Serie A 1-0 | espulso Sarri | Live News
Alle ore 20:45 di questa sera si gioca a Roma la partita tra Lazio e Milan, valida per la 29ª giornata della Serie A 2025-2026. Durante l'incontro, l'allenatore della Lazio è stato espulso. La partita si svolge allo stadio Olimpico, con i due team che cercano punti importanti in classifica. Seguiamo gli aggiornamenti in tempo reale sull'andamento del match.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marušic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, D. Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Lu. Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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