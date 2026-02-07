Primavera 1 Milan-Lazio 0-1 | espulso Lontani! | LIVE NEWS

Alle 13.00 è iniziata la partita tra Milan e Lazio valida per la 24ª giornata del campionato Primavera 1. Finora la Lazio è in vantaggio grazie a un gol e un'espulsione che ha coinvolto Lontani. La partita è in corso e i tifosi sono già in fibrillazione.

La grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Quest'oggi però, i rossoneri di Giovanni Renna hanno subito un'altra occasione per cercar di rimediare ai punti persi, risalendo di qualche posizione la classifica. Il Milan affronterà la Lazio a pari punti davanti ai suoi tifosi. Tutto è fissato per le 13.00 di quest'oggi presso il centro sportivo PUMA House Of Football. Segui la LIVE con noi!

