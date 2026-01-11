Fiorentina-Milan di Serie A 0-0 | espulso Vanoli | LIVE News

Alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze si svolge la sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti sulla partita, che si è conclusa con un risultato di 0-0 e un’espulsione di Vanoli. Un incontro importante nel contesto del campionato italiano, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali.

Alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze c'è Fiorentina-Milan, 20^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale.

Fiorentina-Milan 0-0 a fine primo tempo: doppia grande chance per Pulisic - Meglio i viola in avvio, poi però è cresciuta la squadra di Max Allegri ... milannews.it

Serie A, oggi Fiorentina-Milan - La partita in diretta - Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina al Franchi nella 20esima giornata di Serie A. adnkronos.com

