Lazio-Milan di Serie A 0-0 la partita dell’Olimpico in diretta | Live News
Alle ore 20:45 all’Olimpico di Roma si gioca Lazio-Milan, partita valida per la 29ª giornata della Serie A 2025-2026. Entrambe le squadre si affrontano senza reti, e la partita si conclude con un pareggio a zero. La sfida si svolge davanti a un pubblico presente allo stadio, con le due squadre che cercano di ottenere punti importanti in classifica.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marušic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, D. Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Lu. Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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