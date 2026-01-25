Roma-Milan di Serie A | la partita dell’Olimpico in diretta | LIVE News

Alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma si svolge la partita tra Roma e Milan, valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida tra due delle principali squadre del campionato.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico'. Roma-Milan, Alexis Saelemaekers ha lavorato al meglio per cercare di recuperare. Il belga pronto per tornare da titolare all'Olimpico. Le novità da 'Il Corriere dello Sport' Roma-Milan, Rafael Leao dovrebbe giocare dal primo minuto in coppia con Nkunku in attacco. Ecco il piano strategico e l'obiettivo del portoghese. L'analisi da 'La Gazzetta dello Sport' Allegri cambia qualcosa in vista della partita contro la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

