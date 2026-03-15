Lazio-Milan di Serie A la partita dell’Olimpico in diretta | Live News

Alle ore 20:45 l’Olimpico di Roma ospita Lazio-Milan, sfida valida per la 29ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita si gioca questa sera e sarà trasmessa in diretta, coinvolgendo le due squadre che si contendono punti importanti in classifica. I giocatori scendono in campo per affrontarsi in un match che promette momenti di tensione e azione.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, D. Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Lu. Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio-Milan di Serie A, la partita dell’Olimpico in diretta | Live News Articoli correlati Roma-Milan di Serie A: la partita dell’Olimpico in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio... Roma-Milan di Serie A 0-0: la partita dell’Olimpico in diretta | LIVE NewsSono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio... Lazio-Napoli, la doppia espulsione di Mazzocchi e Marusic Aggiornamenti e notizie su Lazio Milan di Serie A la partita... Temi più discussi: Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio-Milan in chiaro su Dazn: il big match dell’Olimpico visibile gratuitamente; Diretta Lazio-Milan: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Lazio-Milan: probabili formazioni e statistiche. Lazio-Milan diretta Serie A: segui la sfida tra Sarri e Allegri LIVEAllo stadio Olimpico la gara valida per la trentesima giornata di campionato tra i biancocelesti e i rossoneri: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Lazio-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficialiLa diretta live di Lazio-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Tra qualche ora il #Milan affronterà la #Lazio in un Olimpico di nuovo colmo di tifosi... Che sensazioni avete facebook Lazio-Milan, la stoccata di Sarri: “Cosa può invidiarmi Allegri Chiedetelo a lui” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com