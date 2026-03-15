Lazio-Milan | 5 assenze Patric al centrocampo e sfida epica

Stasera allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Milan si sfideranno alle 20:45 CET in una partita importante. La formazione rossonera sarà senza il centrocampista Adrien Rabiot a causa di una squalifica, mentre la Lazio dovrà fare a meno di cinque giocatori per infortunio o indisponibilità. La sfida si presenta con diverse assenze e un possibile ruolo centrale per Patric in mediana.

Lazio e Milan si affrontano stasera allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 CET. La sfida vede i rossoneri privi del centrocampista Adrien Rabiot per squalifica, mentre la squadra romana deve fare a meno di cinque giocatori infortunati o indisponibili. Il match sarà trasmesso in diretta su TNT Sports 1 e DAZN nel Regno Unito e in Irlanda, oltre che su Paramount+ negli Stati Uniti. Le formazioni probabili indicano una battaglia tattica complessa dove le assenze peseranno sulla struttura di gioco. I numeri delle fonti non permettono ancora di definire un vincitore, ma delineano chiaramente gli squilibri iniziali che il tecnico Massimiliano Allegri dovrà gestire. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio-Milan: 5 assenze, Patric al centrocampo e sfida epica Articoli correlati Assenze pesanti a centrocampo. Sfida complicata a CatanzaroChiudere bene l’anno, difendere il quarto posto solitario in classifica dagli assalti di chi insegue, soprattutto del Palermo sotto di un solo punto,... Leggi anche: Lazio, Sarri punta su Patric per fermare Modric Una raccolta di contenuti su Lazio Milan 5 assenze Patric al... Temi più discussi: Pronostico Lazio-Milan quote analisi 29ª giornata Serie A; Segui Lazio-Milan: pronostici, migliori scommesse e quote; Il Milan deve superare l'assenza di Rabiot: squalificato contro la Lazio, senza di lui la media punti crolla; Pronostico Lazio-Milan | Serie A 2025/26. Milan, Estupinan confermato a sinistra anche contro la LazioPervis Estupinan, dopo aver deciso il derby settimana scorsa, dovrebbe essere confermato titolare a sinistra anche stasera nella trasferta in casa della Lazio. Lo riferisce questa mattina il Corriere. milannews.it Il Milan può avvicinarsi a -5 dall’Inter vincendo contro la Lazio staseraUna vittoria contro la Lazio potrebbe avvicinare il Milan all’Inter e consolidare il sogno della qualificazione in Champions League. Il Milan si prepara a una sfida cruciale contro la Lazio, con l’opp ... notiziemilan.it Stasera Lazio-Milan, QS: "Rincorsa al Max: Leao e Pulisic per espugnare l'Olimpico" x.com Un Lazio-Milan rewind cha non ha bisogno di descrizione. facebook