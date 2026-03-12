A Formello, l’attenzione si concentra sulla sfida contro il Real Madrid, con Sarri che punta su Patric per limitare Modric. La squadra laziale deve fare i conti con l’assenza di Rovella, fermo dopo l’operazione alla spalla, e Cataldi, che resterà fuori fino alla sosta per le nazionali. La formazione si prepara a un impegno importante, con alcune assenze rilevanti nel reparto mediano.

Chi lo ferma il Pallone d'Oro? A Formello si fanno i conti con la grana regista. Rovella è out per l'operazione alla spalla, mentre Cataldi è da considerarsi fuori fino alla sosta per le nazionali di fine marzo. Ieri Danilo ha effettuato gli esami strumentali, confermato lo stop per almeno due settimane. Lui vorrebbe tornare per la trasferta di Bologna, ma lo staff si prenderà tutto il tempo possibile per recuperarlo al 100%, senza assumersi rischi. Quindi bisogna trovare la soluzione per domenica sera: la più immediata porta ancora una volta al nome di Patric. Lo spagnolo era già stato utilizzato in quella posizione proprio durante la partita con il Sassuolo e Sarri ha spiegato chiaramente le ragioni della scelta: «Ha fatto anche il centrocampista nel Barcellona B. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lazio, Sarri punta su Patric per fermare Modric

Lazio Sarri punta su Patric per fermare...

