assenze pesanti a centrocampo sfida complicata a catanzaro

Chiudere bene l’anno, difendere il quarto posto solitario in classifica dagli assalti di chi insegue, soprattutto del Palermo sotto di un solo punto, ma che ha a disposizione un turno, sulla carta favorevole, in casa contro il Padova (il Modena ha perso in casa ieri con il Monza ), ed anche provare allungare la striscia positiva arrivata a quattro incontri. Nella trasferta calabrese di oggi sul campo del Catanzaro, il Cavalluccio si porta appresso un bagaglio zeppo di stimoli, tutti ugualmente validi, per cercare di fare bene. Il Cesena torna nello stadio che ha visto calare il sipario sulla stagione 2024-2025, con quel preliminare playoff perso, non senza rammarico, e deciso da un colpo di testa di Pietro Iemmello dopo che Shpendi aveva sbagliato il rigore del possibile vantaggio bianconero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

