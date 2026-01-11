Ecco il testo richiesto: Nel match del BluEnergy Stadium, valido per la 20ª giornata di Serie A, Lazio vittoriosa per 1-0 contro il Verona. Gila si distingue per la sua tenacia, mentre Isaksen fatica a trovare continuità. Di seguito, i voti e il tabellino del confronto, che evidenziano le prestazioni dei singoli protagonisti e il risultato finale della gara.

Voti e giudizi del match del BluEnergy Stadium valido per la 20a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Verona. Montipò 6,5 Valentini 6,5 Nelsson 5,5 Bella-Kotchap 7. Dal 76? Nunez 6 Bradaric 6 Niasse 5,5 Gagliardini 5,5. Dal 76? Serdar 6 Bernede 6,5 Frese 6 Giovane 6. Dal 68? Mosquera 5,5 Orban 5,5. Dal 68? Saar 5,5 All.: Zanetti 6 Lazio. Provedel 6 Marusic 6 Gila 7 Romagnoli 6 Pellegrini 5,5. Dal 56? Lazzari 6,5 Vecino 5,5 Cataldi 6. Dal 69? Rovella 6 Taylor 6. Dal 91? Belahyane sv Isaksen 4,5. Dal 69? Pedro 6 Noslin 5. Dal 56? Ratkov 6 Cancellieri 6 All. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO VERONA-LAZIO 0-1: Gila regge tutto, Isaksen ancora male

