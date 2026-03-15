Lavori alla rete c' è l' interruzione programmata della fornitura di energia elettrica

E-Distribuzione, azienda del Gruppo Enel, ha annunciato un'interruzione programmata dell'energia elettrica nel comune di Argenta martedì 17. La sospensione si rende necessaria per permettere i lavori di posa della fibra ottica da parte di Open Fiber. La società ha comunicato che l’interruzione interesserà alcune aree specifiche durante l’orario di lavoro programmato. La rete sarà ripristinata al termine dei lavori.

Le operazioni di posa della fibra sugli impianti di E-distribuzione si svolgeranno in orario giornaliero e richiederanno quindi un’interruzione temporanea del servizio elettrico prevista dalle 8 alle 15.30 che interesserà i clienti della frazione di Ospital Monacale nel comune di Argenta. I clienti sono stati informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Interruzione programmata di energia elettrica a MontevarchiArezzo, 18 febbraio 2026 – Interruzione programmata di energia elettrica a Montevarchi. Primaria e scuola dell'infanzia chiuse per interruzione della fornitura di energia elettricaA seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica per la giornata di mercoledì 28 gennaio dalle 8:00 alle... Contenuti utili per approfondire Lavori alla rete c'è l'interruzione... Temi più discussi: Lavori alla rete, c'è l'interruzione programmata della fornitura di energia elettrica; A Pescara lavori dell’Aca alla rete idrica: nuovi cantieri e problemi in vista per la viabilità; Lamezia, prorogati lavori per potenziamento rete elettrica: modifiche alla circolazione fino al 28 marzo - Le vie interessate; Lavori alla rete idrica di Agnadello. Lavori alla rete elettrica a Faenza: modifiche alla viabilità in due vie del centroDue giornate di lavori sulla rete elettrica cittadina con modifiche temporanee alla viabilità in alcune strade del centro abitato. Prende il via giovedì ... ravennanotizie.it Lavori alla rete fognaria in zona San Rocco, modifiche alla viabilitàNelle vie Reno e Bonci a Cesena entrano in vigore modifiche temporanee alla circolazione. corrierecesenate.it Sulla #A11, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, con orario 22-6, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A1 provenendo da Pisa verso Roma. In alternativa si consiglia di uscire a Firenze nor x.com I suoi lavori sulla comunicazione, la razionalità e la sociologia lo hanno reso uno dei filosofi più influenti al mondo e una figura intellettuale chiave in Europa. Habermas è intervenuto spesso su questioni politiche nel corso di diversi decenni facebook