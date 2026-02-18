Interruzione programmata di energia elettrica a Montevarchi

E-Distribuzione ha deciso di interrompere l’energia elettrica a Montevarchi mercoledì 25 febbraio, per eseguire lavori di manutenzione sulla linea. La sospensione durerà dalle 8 del mattino e coinvolgerà alcune zone del centro storico, tra cui via Garibaldi e piazza Varchi. Questa operazione permette di migliorare l’affidabilità della rete e di garantire servizi più sicuri ai residenti.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Interruzione programmata di e nergia elettrica a Montevarchi. E-Distribuzione informa la cittadinanza di Montevarchi ch e nella giornata di mercoledì 25 febbraio 2026, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, l’area del territorio comunale, come indicata nella planimetria (parte di via A. Burzagli; via di Terranuova, parte di viale Cadorna) sarà interessata da un’interruzione di energia elettrica che si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori nell’ambito della programmazione PNRR, da completarsi entro le scadenze stabilite. E-Distribuzione comunica inoltre che i quattro interventi distinti sono stati accorpati in un’unica interruzione al fine di ridurre il disagio per l’utenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Interruzione programmata di energia elettrica a Montevarchi Interruzione programmata di corrente elettrica in via Guarene da albaQuesta mattina, i residenti di via Guarene ad Alba si sono svegliati con l’annuncio di un’interruzione programmata di energia elettrica. Roma, interruzione di energia elettrica in centro: le vie interessateUna mattina senza luce per i residenti nel cuore di Roma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: avviso di interruzione di energia elettrica - mercoledi' 18 febbraio; Interruzione programmata di energia elettrica a Montevarchi il prossimo mercoledì 25; Interruzione energia elettrica: il 18 febbraio e - Distribuzione al lavoro in numerosi viali di Riccione; Interruzione dell'energia elettrica, attività sospese alla scuola dell'infanzia D'Amico e al nido Arcobaleno di Lanciano. Interruzione programmata di energia elettrica a MontevarchiE-Distribuzione informa la cittadinanza di Montevarchi che nella giornata di mercoledì 25 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 16.00, l’area del territorio comunale sarà interessata da un’interruzione di ... lanazione.it Interruzione elettrica programmata a RiccioneL’amministrazione comunale di Riccione informa la cittadinanza che domani, mercoledì 18 febbraio, è prevista un'interruzione programmata dell’energia elettrica a causa di lavori inderogabili sugli ... altarimini.it ì Domani, mercoledì 18 febbraio, dalle ore 8:00 alle 16:00, è prevista un’interruzione programmata dell’energia elettrica per lavori inderogabili sugli impianti di e-Distribuzione. L’int facebook