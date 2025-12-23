Terribile incidente in tangenziale a Bruere di Rivoli | auto tampona tir morto Francesco Lambert di Novalesa

Nella notte di martedì 23 dicembre 2025, si è verificato un grave incidente sulla tangenziale di Bruere di Rivoli, all’altezza del casello. Un’auto ha tamponato un tir, provocando la morte di Francesco Lambert di Novalesa. L’incidente si è verificato nel tratto nord della tangenziale, in prossimità dell’ingresso all’autostrada Torino-Bardonecchia. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Un terribile incidente è avvenuto nella notte di oggi, martedì 23 dicembre 2025, all'altezza del casello di Bruere, nel tratto di tangenziale nord che dall'anello che circonda la città conduce all'autostrada Torino-Bardonecchia. Si è trattato del tamponamento tra un'auto Renault Captur e un tir.

Incidente mortale sulla tangenziale di Torino: giovane di 22 anni muore tamponando un TIR vicino al casello di Bruere - Un gravissimo incidente stradale mortale è accaduto la tangenziale nord di Torino nella notte martedì 23 dicembre 2025, all’altezza del casello di ... quotidianopiemontese.it

Tampona un camion al casello della tangenziale a Bruere, morto automobilista di 22 anni - Grave incidente stradale nella notte sulla A55, la tangenziale di Torino, all'altezza della barriera di Bruere, da cui parte la Torino- msn.com

