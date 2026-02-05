Cinquanta auto bloccate per una vettura parcheggiata male

Un traffico impossibile ieri mattina a Maresca. Intorno alle 7.45, una macchina parcheggiata male ha bloccato tutta la piazza, facendo rimanere ferme almeno cinquanta auto. Tra queste ci sono anche i mezzi della Pubblica Assistenza. La strada è rimasta bloccata per quasi quaranta minuti, creando caos tra i pendolari e i residenti. Nessuno si aspettava un ingorgo così improvviso e surreale per un semplice parcheggio scorretto.

Un ingorgo a dir poco surreale ha paralizzato la circolazione, ieri mattina dalle 7.45 alle 8.25 nella piazza di Maresca, coinvolgendo almeno una cinquantina di automobili, tra cui mezzi della Pubblica Assistenza. Le auto incolonnate arrivavano oltre la possibilità di vedere la fine del serpentone che si era pian piano formato. Ovviamente imbufaliti, gli automobilisti hanno chiamato a più riprese il centralino dei carabinieri a San Marcello e il numero di emergenza 112. Il motivo del blocco totale pare imputabile a una vettura parcheggiata, forse in divieto di sosta, ma in modo tale da rendere difficoltoso il transito di un autoarticolato che si stava avvicinando al paese per effettuare la consegna delle merci al negozio Unicoop, a poche decine di metri.

