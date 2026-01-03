Valle Telesina auto sbanda e finisce fuori strada | feriti tre giovani

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella tarda serata, a Frasso Telesino, lungo la strada provinciale 48, si è verificato un grave incidente stradale. Tre giovani sono stati ricoverati in ospedale dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori controllo per cause ancora in corso di accertamento, forse dopo aver urtato un muretto. La vettura, una Fiat Punto, dopo essere uscita dalla carreggiata, ha terminato la sua corsa fermandosi al centro della strada. Nonostante le ferite riportate, i tre ragazzi sono riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due autoambulanze, che hanno provveduto al trasporto dei giovani in ospedale per le cure del caso.

