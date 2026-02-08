Auto fuori strada nella notte | paura tra Foglianise e Torrecuso

Questa notte un’auto è uscita di strada tra Foglianise e Torrecuso. Per fortuna, nessuno si è fatto male, anche se l’incidente ha spaventato i residenti della zona. La vettura si è fermata ai bordi della strada senza causare danni gravi o feriti. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non hanno dovuto intervenire in modo serio. La polizia ha già avviato le verifiche per capire cosa sia successo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente senza gravi conseguenze nella notte lungo via Acquara, nel tratto compreso tra Foglianise e Torrecuso. Una Fiat Panda, con a bordo un giovane, è improvvisamente finita fuori controllo uscendo dalla carreggiata. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Il conducente, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi ed è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. L’episodio ha provocato momenti di apprensione, ma si è concluso senza conseguenze rilevanti per il giovane coinvolto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Nella notte si è verificato un incidente sulla strada tra Pannocchia e Pilastro, con un'auto che è uscita di strada.

