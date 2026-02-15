Dal colpo di fulmine alle nozze segrete | John F Kennedy Jr e Carolyn Bessette storia di un amore iconico e tragico

John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette si sono incontrati nel 1992 a New York, un momento che ha cambiato le loro vite e ha attirato l’attenzione dei media. La loro relazione è iniziata con un colpo di fulmine e ha portato a nozze segrete nel 1996, lontano dai riflettori pubblici. Nel 1999, il loro amore si è spezzato tragicamente in un incidente aereo al largo delle coste di Martha’s Vineyard, lasciando un vuoto nel cuore di molti fan della coppia.

All'apice della fama, John Fitzgerald Kennedy Jr. e la pr di moda Carolyn Bessette incarnavano la quintessenza di una favola moderna. Quando l'avvocato, unico figlio maschio del compianto Presidente Kennedy e principe azzurro d'America iniziò a frequentare la pubblicitaria di Calvin Klein nel 1994, il mondo intero rimase affascinato dalla loro storia. Bessette, sotto molti aspetti, era vista come la nuova Jackie Kennedy, mentre «John John» sembrava destinato a diventare il prossimo JFK. Per l'occasione, ripercorriamo le tappe fondamentali della loro iconica relazione, un legame appassionato e fragile segnato da un destino tragico.