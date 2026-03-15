L’Atlantico solcato in barca a remi Alex Bellini vent’anni dopo celebra la sua grande impresa

Dopo vent’anni, l’esploratore torna sul tratto dell’Atlantico che aveva attraversato in barca a remi. Si trova ora sullo stesso percorso di allora, pronto a condividere nuove sfide con i suoi seguaci. Bellini ha deciso di ripercorrere quella stessa rotta, mantenendo vivo il ricordo della prima impresa e annunciando progetti futuri.

Alex Bellini (foto) dopo 20 anni ritorna sul luogo della prima sua grande impresa e prepara nuove sorprese per i fan. L’avventuriero di Aprica, in attesa di svelare quale sarà la sua prossima sfida, sta festeggiando in questi giorni l’anniversario della riuscita dell’ attraversata dell’Oceano Atlantico in barca a remi. Un’impresa memorabile, partita il 18 settembre 2005 dalla località ligure di Quarto (famosa per la partenza dei Mille di Garibaldi nel 1860) tra tante perplessità (degli altri). Alex aveva un sogno: attraversare l’Atlantico in solitaria, dopo aver praticamente attraversato il Mediterraneo. Nel 2004 aveva fallito i suoi primi due tentativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Atlantico solcato in barca a remi. Alex Bellini vent’anni dopo celebra la sua grande impresa Articoli correlati Leggi anche: In barca a remi contro l’oceano, Lorenzo Barone compie l’impresa: attraversato l’Atlantico Leggi anche: Ha attraversato l’Oceano Atlantico con una barca a remi: l’ultima impresa di Lorenzo Barone