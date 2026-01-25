Lorenzo Barone, giovane di San Gemini, in provincia di Terni, ha recentemente completato un’impresa significativa: ha attraversato l’Oceano Atlantico a remi. A 28 anni, conferma il suo spirito di avventura e determinazione, affrontando una sfida che richiede preparazione e resistenza. Questa impresa si inserisce nel suo percorso di esplorazioni, dimostrando come la passione per l’avventura possa spingere oltre i limiti.

L’ennesima impresa di un avventuriero nato in provincia di Terni. Lorenzo Barone, 28enne originario del comune di San Gemini, ha attraversato l’ Oceano Atlantico con una barca a remi. Il viaggio è stato completato nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, quando il giovane è sbarcato nei pressi di Kourou, una cittadina della Guyana Francese. L’umbro era partito lo scorso 19 dicembre dalle coste della Mauritania con un’imbarcazione senza né vela né motore. L’impresa fa parte di “Dust-La via della sabbia”, un ambizioso progetto di esplorazione e documentazione scientifica ideato dallo stesso Barone con lo scopo di ripercorrere il viaggio naturale delle polveri sahariane che attraversano l’Atlantico per nutrire l’ Amazzonia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ha attraversato l’Oceano Atlantico con una barca a remi: l’ultima impresa di Lorenzo Barone

In barca a remi contro l’oceano, Lorenzo Barone compie l’impresa: attraversato l’AtlanticoLorenzo Barone ha attraversato l’Atlantico a remi, partendo il 19 dicembre dalle coste della Mauritania e arrivando in Guyana dopo più di un mese di navigazione.

Leggi anche: Lorenzo Barone è partito per il suo nuovo incredibile viaggio: dal Sahara alle Ande attraversando tutto l’oceano Atlantico con una barca a remi

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Capsule del tempo per il clima: l’Antartide custodirà le carote, campioni di ghiaccio dei ghiacciai in via...; ’Beyond’, viaggio dentro al ghiacciaio; L'Australia vuole uccidere Joe, il piccione che ha attraversato l'Oceano Pacifico dagli Stati Uniti; Resto fedele alla linea che non c'è - colloquio con Giovanni Lindo Ferretti.

Funerale di Rocco Commisso, il figlio: Ha attraversato l'Oceano a 12 anni con la speranza, porteremo avanti il suo American DreamA New York, presso la St. Patrick's Cathedral, si è svolta la cerimonia funebre del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Tra i primi a prendere la parola è stato ... tuttoreggina.com

“Ero il tipo di persona che avrebbe attraversato l'oceano per qualcuno che non avrebbe nemmeno attraversato la strada per me. Mi scusavo anche quando non avevo fatto nulla di sbagliato. Mi ci è voluto molto tempo per capire che non erano gli altri a render - facebook.com facebook