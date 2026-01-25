In barca a remi contro l’oceano Lorenzo Barone compie l’impresa | attraversato l’Atlantico

Lorenzo Barone ha attraversato l’Atlantico a remi, partendo il 19 dicembre dalle coste della Mauritania e arrivando in Guyana dopo più di un mese di navigazione. Un’impresa che testimonia determinazione e resistenza, dimostrando come la volontà possa superare ogni ostacolo. Questa traversata rappresenta un risultato importante nel panorama delle imprese sportive e di resistenza in mare aperto.

Lorenzo Barone ha fatto la storia. Partito il 19 dicembre scorso dalle coste della Mauritania in Africa, è approdato dopo oltre un mese di navigazione in Guyana, in Sud America. La fine della traversata dell'oceano Atlantico è stata compita nella notte appena trascorsa: le tracce del sistema Gps.

